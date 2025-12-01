Скидки
Ули Хёнес: отсутствие риска мешает Бундеслиге конкурировать на международном уровне

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался на тему телевизионного маркетинга в немецком футболе, затронув вопросы конкурентоспособности Бундеслиги на международной арене. Он подчеркнул необходимость изменений для обеспечения долгосрочного развития лиги.

«Наша проблема в Германии заключается в том, что мы не рискуем. В какой-то момент приходится рисковать. Нет оснований считать, что в Германии дела обстоят хуже, чем в Англии, Испании или Италии. Интерес к футболу в Германии огромен. Но если мы хотим, чтобы больше клубов были конкурентоспособны на международном уровне, нам нужно открыться [возможностям]. Если мы не найдём или не создадим новые источники дохода, у нас не будет шансов против Абу-Даби, Дубая, против людей, которые сейчас вкладывают свои деньги», — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany.

