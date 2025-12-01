Скидки
Сейду Думбия ответил на вопрос о своём возрасте, пройдя тест на детекторе лжи

Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прошёл тест на детекторе лжи, отвечая на вопрос о своём возрасте. По официальным данным, на которые, в частности, ссылается, Transfermarkt, игроку на данный момент 37 лет.

Севастьян Терлецкий: Вам больше 40 лет?
Сейду Думбия: Нет. (Ложь) Это невозможно!

Леонид Слуцкий: Вам больше 45 лет?

Сейду Думбия: Нет. (Правда)

Леонид Слуцкий: Значит, между 40 и 45. Вам больше 42?

Сейду Думбия: Нет. (Ложь)

Леонид Слуцкий: Мы определили, что ему больше 40, но меньше 45, в районе 42 лет. Вопрос, который мучил миллионы! Мы получили ответ. Он 1982 или 1983 года рождения.

Севастьян Терлецкий: Финальный вопрос. Вам 43 года?

Сейду Думбия: Нет. (Ложь) — приводит результат проверки YouTube-канал FONBET.

