Сейду Думбия ответил на вопрос о своём возрасте, пройдя тест на детекторе лжи

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прошёл тест на детекторе лжи, отвечая на вопрос о своём возрасте. По официальным данным, на которые, в частности, ссылается, Transfermarkt, игроку на данный момент 37 лет.

Севастьян Терлецкий: Вам больше 40 лет?

Сейду Думбия: Нет. (Ложь) Это невозможно!



Леонид Слуцкий: Вам больше 45 лет?



Сейду Думбия: Нет. (Правда)



Леонид Слуцкий: Значит, между 40 и 45. Вам больше 42?



Сейду Думбия: Нет. (Ложь)



Леонид Слуцкий: Мы определили, что ему больше 40, но меньше 45, в районе 42 лет. Вопрос, который мучил миллионы! Мы получили ответ. Он 1982 или 1983 года рождения.



Севастьян Терлецкий: Финальный вопрос. Вам 43 года?



Сейду Думбия: Нет. (Ложь) — приводит результат проверки YouTube-канал FONBET.