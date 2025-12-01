Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» адаптирует идеи по стандартам от команд АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о подходе команды к работе над стандартными положениями и тактическими аспектами игры. Он заявил, что клуб активно изучает и заимствует опыт других участников английской Премьер-лиги для улучшения своих показателей. Комментарии португальского специалиста прозвучали после матча, в котором «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:1 в рамках 13-го тура АПЛ.

«У нас появилось больше времени для работы; мы усердно тренируемся и многому учимся в Англии. Думаю, вы привыкли к этому, но, приезжая в АПЛ, многому учишься у других команд, и мы заимствуем многие идеи для реализации моментов. Я сказал игрокам, что нам нужно быть активнее, и это было заметно. Когда вы проявляете большую активность, чаще оказываетесь рядом с мячом. Но нам также следует понимать, что соперник тоже устаёт во втором тайме. И когда вы увеличиваете темп, а оппонент немного устал и сразу же пропускает, вы чувствуете, что контролируете игру», — приводит слова Аморима ESPN.