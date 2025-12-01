Болельщики «Ниццы» избили игроков французского клуба — Footmercato

Болельщики «Ниццы» избили полузащитника французской команды Жереми Бога и нападающего Теремаса Моффи после матча 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, футболисты «Ниццы» вернулись после серии выездных встреч и отправились на базу команды. Там их ожидали 400 фанатов, которые были разъярены из-за результатов команды. Болельщики кричали об отставке главного тренера Франка Эза, а после начали конфликтовать, плеваться и бить игроков. Больше остальных пострадали Жереми Бога и Теремас Моффи.

После этой игры «Ницца» с 17 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1. В Лиге Европы французская команда занимает последнюю, 36-ю строчку, не набрав ни одного очка.