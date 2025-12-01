Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Ниццы» избили игроков французского клуба — Footmercato

Болельщики «Ниццы» избили игроков французского клуба — Footmercato
Комментарии

Болельщики «Ниццы» избили полузащитника французской команды Жереми Бога и нападающего Теремаса Моффи после матча 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Об этом сообщает Footmercato.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Эбонг – 12'     1:1 Абергель – 31'     2:1 Сумано – 45+2'     3:1 Сумано – 53'    

По информации издания, футболисты «Ниццы» вернулись после серии выездных встреч и отправились на базу команды. Там их ожидали 400 фанатов, которые были разъярены из-за результатов команды. Болельщики кричали об отставке главного тренера Франка Эза, а после начали конфликтовать, плеваться и бить игроков. Больше остальных пострадали Жереми Бога и Теремас Моффи.

После этой игры «Ницца» с 17 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1. В Лиге Европы французская команда занимает последнюю, 36-ю строчку, не набрав ни одного очка.

Материалы по теме
«Лорьян» обыграл «Ниццу» в 14-м туре Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android