Болельщики «Ниццы» избили игроков французского клуба — Footmercato
Болельщики «Ниццы» избили полузащитника французской команды Жереми Бога и нападающего Теремаса Моффи после матча 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Об этом сообщает Footmercato.
Франция — Лига 1 . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Эбонг – 12' 1:1 Абергель – 31' 2:1 Сумано – 45+2' 3:1 Сумано – 53'
По информации издания, футболисты «Ниццы» вернулись после серии выездных встреч и отправились на базу команды. Там их ожидали 400 фанатов, которые были разъярены из-за результатов команды. Болельщики кричали об отставке главного тренера Франка Эза, а после начали конфликтовать, плеваться и бить игроков. Больше остальных пострадали Жереми Бога и Теремас Моффи.
После этой игры «Ницца» с 17 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1. В Лиге Европы французская команда занимает последнюю, 36-ю строчку, не набрав ни одного очка.
