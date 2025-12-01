Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал, почему бразильские игроки приезжают в Россию

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос рассказал, почему южноамериканские футболисты стремятся играть в Российской Премьер-Лиге.

«Бразильцы регулярно приезжают играть в РПЛ, потому что в России очень сильный чемпионат, я так считаю. Есть много хороших команд. В Москве базируются несколько топ‑клубов, плюс «Зенит» и «Краснодар». У вас очень конкурентный чемпионат и всегда много классных матчей по ходу сезона. Думаю, именно поэтому бразильцы так часто выбирают для продолжения карьеры РПЛ.

В России очень сильный чемпионат, за ним точно следят тренеры сборной Бразилии. Сейчас я играю в «Ростове» не чистого нападающего, а латераля. И, может быть, пока я выступаю на этой позиции, у меня будет дальше больше шансов попасть в национальную команду. Естественно, как и все бразильцы, мечтаю однажды сыграть за сборную. А с другой стороны, я выступаю в таком сильном чемпионате, как РПЛ, об этом многие могут только мечтать. А я уже этого добился. Но, конечно, буду продолжать работать над тем, чтобы меня однажды вызвали и в сборную Бразилии», – сказал Роналдо в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что в минувшем сезоне РПЛ на поле выходили 30 бразильцев – это рекорд в истории чемпионата России.