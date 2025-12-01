«Родина» и «КАМАЗ» не выявили победителя в заключительном матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и «КАМАЗ» из города Набережные Челны. Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Евгений Галимов из Екатеринбурга. Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 0:0.

«Родина» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 36 очка за 21 встречу. «КАМАЗ» располагается на пятой строчке, заработав 32 очка.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Уфа» (20).