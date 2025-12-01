Скидки
Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 1 декабря

Комментарии

Сегодня, 1 декабря, состоялся последний матч 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей Первой лиги 1 декабря:

«Родина» — «КАМАЗ» — 0:0.

«Родина» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 36 очков за 21 встречу. «КАМАЗ» располагается на пятой строчке, заработав 32 очка.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается «Урал» (41 очко). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир Российской Премьер-Лиге находятся «Родина» (36) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Уфа» (20).

Комментарии
