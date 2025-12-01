Скидки
Слуцкий: в ЦСКА Думбия дрался с доктором за кусок мяса

Слуцкий: в ЦСКА Думбия дрался с доктором за кусок мяса
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о предпочтениях в рационе бывшего нападающего армейцев Сейду Думбия.

«К нам пришёл новый доктор. Я помню, как в игровой день захожу на обед в столовую и вижу, как доктор пытается у Сейду забрать кусок мяса. Сейду тащит этот кусок мяса в другую сторону. И они дерутся за него. Тот орёт, что мясо долго расщепляется, его нельзя перед игрой, потому что оно долго переваривается. Этот орёт, соответственно, что он ел, ест и будет есть мясо в игровой день. Я успокаивал этого доктора, что это наш лучший игрок, лучший бомбардир, пусть уже съест это мясо, если он так хочет», — приводит слова Слуцкого YouTube-канал FONBET.

