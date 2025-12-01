В минздраве Башкирии отреагировали на смерть футболиста-любителя во время матча

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан отреагировали на смерть футболиста любительского клуба во время матча. Инцидент произошёл в центре спорта «Физра-Р» в микрорайоне Сипайлово в городе Уфе. 35‑летнему мужчине стало плохо в момент игры, врачи не смогли спасти спортсмена. Сообщается, что на вызов приехали две машины скорой помощи.

«Врачи пытались спасти футболиста, находившегося в состоянии клинической смерти, но реанимационные мероприятия не имели эффекта», – приводит слова представителя пресс-службы «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что на 80-м году жизни скончался экс-полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» Владимир Мунтян.