Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 21-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 1 декабря, завершился 21-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Пятница, 28 ноября:
«Черноморец» – «Шинник» – 2:1.
Суббота, 29 ноября:
«Сокол» – «СКА-Хабаровск» – 0:2;
«Чайка» – «Уфа» – 1:1;
«Волга» Ул – «Урал» – 0:0.
Воскресенье, 30 ноября:
«Енисей» – «Ротор» — 0:0;
«Спартак» Кс – «Торпедо» М — 0:1;
«Арсенал» Т – «Нефтехимик» — 0:0;
«Факел» — «Челябинск» — 2:0.
Понедельник, 1 декабря:
«Родина» — «КАМАЗ» — 0:0.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся московская «Родина» (36) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Уфа» (20).