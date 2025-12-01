Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 21-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 1 декабря, завершился 21-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Пятница, 28 ноября:

«Черноморец» – «Шинник» – 2:1.

Суббота, 29 ноября:

«Сокол» – «СКА-Хабаровск» – 0:2;

«Чайка» – «Уфа» – 1:1;

«Волга» Ул – «Урал» – 0:0.

Воскресенье, 30 ноября:

«Енисей» – «Ротор» — 0:0;

«Спартак» Кс – «Торпедо» М — 0:1;

«Арсенал» Т – «Нефтехимик» — 0:0;

«Факел» — «Челябинск» — 2:0.

Понедельник, 1 декабря:

«Родина» — «КАМАЗ» — 0:0.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся московская «Родина» (36) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Уфа» (20).