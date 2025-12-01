Скидки
Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос: тяжело учить русский язык, но я пытаюсь

Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос: тяжело учить русский язык, но я пытаюсь
Комментарии

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос высказался о своём уровне владения русским языком.

«Мне пока сложно давать интервью [на русском языке]. Разве что могу поругаться с Хореном Байрамяном на чистом русском. Однако эти фразы точно нельзя произносить на камеру. А так, конечно, знаю много слов, которые регулярно использую в повседневной жизни.

Мне тяжело учить русский язык, но я пытаюсь. В команде нет футболистов, которые разговаривают на моём языке, поэтому приходится трудновато. Однако каждый день я стараюсь учить новые слова, и, мне кажется, прогресс есть», — сказал Роналдо в эфире «Матч Премьер».

