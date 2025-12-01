Дмитрий Парфёнов стал новым главным тренером «Ротора»

Тренер Дмитрий Парфёнов возглавил волгоградский «Ротор». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Родился в Одессе. Воспитанник местного «Черноморца». Будучи игроком, выступал за такие клубы, как «Черноморец» (Одесса), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва). В 2012 году начал тренерскую карьеру. Тренировал «Текстильщик», «Тосно», «Урал», «Арсенал» (Тула), «Родину», «Актобе» (Казахстан), «Торпедо» (Москва).

Вместе с «Тосно» выигрывал Кубок России сезона-2017/2018 и вывел клуб из Ленинградской области в Премьер-Лигу, выходил в финал Кубка России — 2018/2019 с «Уралом». Московскую «Родину» выводил в стыковые матчи между Первой лигой и РПЛ. Обладатель Кубка Казахстана вместе с «Актобе» в 2024 году.

Контракт подписан на полтора года, с возможностью пролонгации. Желаем Дмитрию Владимировичу успехов и побед в составе «Ротора»!» — сказано в сообщении волгоградского клуба.

«Ротор» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Pari Первой лиги.