Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 1 декабря, календарь, таблица

Сегодня, 1 декабря, прошёл завершающий матч в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого состоялась всего одна встреча.

Результат матча 17-го тура РПЛ на 1 декабря:

«Сочи» — «Динамо» Махачкала — 0:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).