Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 17-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 1 декабря, завершился 17-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 17-го тура РПЛ-2025/2026
29 ноября (суббота):
«Акрон» — «Пари НН» — 1:2;
ЦСКА — «Оренбург» — 2:0;
«Балтика» — «Спартак» — 1:0.
30 ноября (воскресенье):
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 5:0;
«Ростов» — «Локомотив» — 1:3;
«Ахмат» — «Динамо» Москва — 2:1;
«Зенит» — «Рубин» — 1:0.
1 декабря (понедельник):
«Сочи» – «Динамо» Махачкала – 0:0.
Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).