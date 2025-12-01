Скидки
Голкипер «Баварии» Нойер хочет, чтобы «Шальке» вернулся в Бундеслигу

Комментарии

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер хотел бы снова видеть «Шальке» в Бундеслиге. Футболист является воспитанником этого клуба, на взрослом уровне он выступал за него с 2006 по 2011 год.

«Разумеется, это было бы замечательно. Они этого уже долго ждут, и, вероятно, не ожидали, что старт нынешнего сезона при новом тренере будет идти так хорошо. В начале кто-то мог немного сомневаться, но они набрали хороший ход. Они верны себе, следуют указаниям тренера и его штаба. Виден их упорный труд, теперь всё в их руках. Важно, чтобы «Шальке» оставался сосредоточенным и играл в своём стиле», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

На данный момент «Шальке» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги.

