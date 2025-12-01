Душан Влахович выбыл на несколько месяцев, «Ювентус» подтвердил серьёзную травму

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может пропустить значительный период времени из-за повреждения. Итальянский клуб сегодня, 1 декабря, официально сообщил о травме у сербского футболиста. Согласно заявлению туринской команды, у игрока обнаружено выраженное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы левой ноги. Этот вид травмы обычно требует длительного восстановления.

Футболист получил повреждение в ходе матча 13-го тура Серии А, где «Ювентус» встречался с «Кальяри». В той игре, которая завершилась победой «бьянконери» со счетом 2:1, нападающего пришлось заменить уже на 31-й минуте встречи.

Период восстановления после подобного рода травм составляет от трёх до пяти месяцев. Предстоящие медицинские обследования должны определить дальнейший план лечения для Душана Влаховича, включая решение о возможном консервативном подходе или необходимости хирургического вмешательства. Окончательные сроки возвращения серба на поле будут зависеть от результатов этих исследований и динамики его восстановления.