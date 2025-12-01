Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представители Серхио Рамоса контактировали с «Миланом» на тему трансфера — Milan News

Представители Серхио Рамоса контактировали с «Миланом» на тему трансфера — Milan News
Комментарии

Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает Milan News.

Футболист покинет мексиканский клуб в конце 2025 года, но он не намерен завершать карьеру сейчас: цель Рамоса — выступление на чемпионате мира — 2026. По данным источника, представители игрока общались с «россонери» на тему возможного трансфера испанца.

В нынешнем сезоне испанский защитник провёл 15 матчей за клуб, в которых забил два гола. По итогам Апертуры «Монтеррей» с 31 очком занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Мексики, сейчас команда играет в плей-офф турнира. В полуфинале соревнования «Монтеррей» сразится с «Толукой».

Материалы по теме
39-летний Серхио Рамос может вернуться в мадридский «Реал» — Defensa Central
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android