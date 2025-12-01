Представители Серхио Рамоса контактировали с «Миланом» на тему трансфера — Milan News

Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает Milan News.

Футболист покинет мексиканский клуб в конце 2025 года, но он не намерен завершать карьеру сейчас: цель Рамоса — выступление на чемпионате мира — 2026. По данным источника, представители игрока общались с «россонери» на тему возможного трансфера испанца.

В нынешнем сезоне испанский защитник провёл 15 матчей за клуб, в которых забил два гола. По итогам Апертуры «Монтеррей» с 31 очком занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Мексики, сейчас команда играет в плей-офф турнира. В полуфинале соревнования «Монтеррей» сразится с «Толукой».