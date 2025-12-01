Матвей Кисляк высказался после победы ЦСКА над «Оренбургом»
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал результат матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Победу во встрече со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55' 2:0 Мусаев – 83'
«На днях прошел трудный матч с Оренбургом, в нем удалось вырвать победу! Отдельно хочется поздравить Тамика с голом», – написал Кисляк в своём телеграм-канале.
Отметим, что нападающий армейцев Тамерлан Мусаев отметился голом впервые с августа 2025 года.
После 17 тура красно-синие набрали 36 очков и занимают второе место в таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), который является лидером Российской Премьер-Лиги с 37 очками.
