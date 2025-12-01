Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк высказался после победы ЦСКА над «Оренбургом»

Матвей Кисляк высказался после победы ЦСКА над «Оренбургом»
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал результат матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Победу во встрече со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

«На днях прошел трудный матч с Оренбургом, в нем удалось вырвать победу! Отдельно хочется поздравить Тамика с голом», – написал Кисляк в своём телеграм-канале.

Отметим, что нападающий армейцев Тамерлан Мусаев отметился голом впервые с августа 2025 года.

После 17 тура красно-синие набрали 36 очков и занимают второе место в таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), который является лидером Российской Премьер-Лиги с 37 очками.

Материалы по теме
Это снова не учебная тревога! У ЦСКА забил центральный нападающий! Видео
Это снова не учебная тревога! У ЦСКА забил центральный нападающий! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android