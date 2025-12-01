«Атлетико» может продать Конора Галлахера в «Манчестер Юнайтед» за € 30 млн зимой — Романо

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер может быть продан в «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно, поскольку «Атлетико» установил цену на его трансфер.

«Считаю, у Конора Галлахера есть шанс покинуть «Атлетико» Мадрид уже в зимнее трансферное окно или, возможно, летом. Это будет также зависеть от формулы сделки. «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к Конору Галлахеру в последние дни августа, но «Атлетико» отказался от аренды, не имея таких намерений. Полагаю, если поступит предложение о трансфере на постоянной основе, ситуация будет иной. Возможно, примерно за € 30 млн – источники утверждают, что это хороший способ приобрести Конора Галлахера в январское трансферное окно», — сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале.

Конор Галлахер перешел в «Атлетико» за £ 34 млн (€ 39 млн) летом 2024 года. В текущем сезоне английский футболист вышел в стартовом составе мадридцев всего в трёх матчах.