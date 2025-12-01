Томас Франк — о фанатах «Тоттенхэма»: настоящие болельщики верят в нас

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк объяснил свои прежние комментарии, адресованные болельщикам клуба. Его реакция последовала за поражением в дерби от «Фулхэма» (1:2), в ходе которого часть фанатов освистала вратаря Гульельмо Викарио. Тренер изложил свою позицию по поводу реакции аудитории на выступление команды.

«Если вы хотите сказать, что я теряю фанатов… сколько это будет: 5, 10, 15, 20%? Конечно, нам бы хотелось, чтобы все 100% были с нами. Я думаю, что все замечательные болельщики, которые верят в нас, понимают, что они настоящие фанаты «шпор»», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

После 13 туров туров «Тоттенхэм» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды 18 очков. Следующий матч «шпор» запланирован на 2 декабря, когда команда проведёт выездную встречу с «Ньюкаслом».