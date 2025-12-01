Скидки
Дезире Дуэ вручили приз лучшему молодому футболисту Европы

20-летний нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Дезире Дуэ, признанный лучшим молодым футболистом Европы, получил свой приз. Об этом сообщает официальный аккаунт парижского клуба в социальной сети X.

«Для меня большая честь быть здесь, я очень счастлив. Эта награда очень много значит для меня, я посвящаю её всей своей семье, которая всегда меня поддерживала. Обычно я не нервничаю, когда выступаю публично, однако переживаю, когда говорю о своей семье, и я благодарю всех близких за все их усилия и поддержку на протяжении всей моей карьеры.

Я также благодарю президента клуба за то, что он пригласил меня в «ПСЖ», а также персонал, тренеров и волонтёров клуба, которые работают за кулисами, а также Луиса Энрике и всех моих товарищей по команде. Я также хотел бы поблагодарить одного человека. Я не буду называть его имя, но он меня поймёт.

Новая мечта? Каждый ребёнок мечтает стать профессиональным футболистом. Не всем это удаётся, однако я благодарен за это. Я выиграл Лигу чемпионов и несколько других трофеев с «ПСЖ», и мне ещё многое предстоит выиграть — как в составе команды, так и индивидуально.

Для меня самое главное — это упорный труд и дисциплина, чтобы завоевать ещё больше трофеев. До прихода в «ПСЖ» я знал, что это один из крупнейших клубов мира. Теперь я могу это подтвердить, и я рад быть его частью. Мечтать — это первое, что нужно делать, потому что это приводит к амбициям, а амбиции ведут к упорному труду, который позволяет достичь ваших целей.

Как и многие другие здесь, я имел честь зарабатывать на жизнь футболом, однако многим повезло меньше. Мы должны воздать должное тем, кто прилагает необходимые усилия и всё же достигает своих целей. Какой совет я мог бы дать? Слушайся родителей, усердно учись в школе и мечтай о достижении своих целей», — приводит слова Дуэ аккаунт парижан в соцсети X.

