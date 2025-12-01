Скидки
«Спартаку» всё время чего-то не хватает». Дмитрий Черышев — о нападающих красно-белых

Комментарии

Известный российский специалист, бывший футболист Дмитрий Черышев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» уступил калининградской «Балтике» со счётом 0:1, ответил на вопрос, повлияло ли на результат отсутствие центрального нападающего в составе красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«На протяжении всего сезона «Спартаку» всё время чего-то не хватает, сейчас вот нападающих не было. Но даже с ними остроты и проникающих пасов, необходимой в завершающей стадии наглости мы видели не так много. Значит, дело не только в отсутствии или присутствии Угальде и Ливая Гарсии. Там был Солари, забивавший в последних матчах. Ну, а Жедсон, которого пытались двигать вперёд, всё-таки ни разу не нападающий», – приводит слова Черышева Livesport.

