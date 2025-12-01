«Лучше поздно, чем никогда». Слуцкий высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, на данный момент возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», высказался о возможной форме лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

– Что вы думаете по поводу лимита?

– Так как я сейчас не работаю в чемпионате России и являюсь незаинтересованным лицом, могу сказать, что я за жёсткий лимит. На мой взгляд, пока у нас нет еврокубков, а сборная не участвует в официальных чемпионатах, нужно давать возможность для максимального развития русских игроков.

«Локомотив» – блестящее доказательство того, что можно конкурировать с клубами, которые составлены из иностранцев.

– Вам не кажется, что с лимитом уже опоздали? Уже три года, как Россия в изоляции.

– Лучше поздно, чем никогда. Мы не должны смотреть на то, вернут нас или нет.

– Какой вы хотели бы лимит?

– Восемь в заявке и пять – на поле.

– При возвращении в еврокубки это нормальный лимит?

– Нет. Но мы не можем говорить о том, когда нас вернут. Если вернут, надо будет заново рассматривать эту историю.

– А если бы вы сейчас работали в России?

– В «Локомотиве» я был бы за ещё более жёсткий лимит, чем 8-5, а в «Зените» орал бы, что ни в коем случае лимит вводить нельзя.

Для чего сегодня легионеры? Мы не играем в еврокубках, они не способствуют росту игроков сборной. В этот момент мне жаль огромного количества денег, которые могли бы помочь в развитии российских игроков, – сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.