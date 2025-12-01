«Лучше поздно, чем никогда». Слуцкий высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, на данный момент возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», высказался о возможной форме лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
– Что вы думаете по поводу лимита?
– Так как я сейчас не работаю в чемпионате России и являюсь незаинтересованным лицом, могу сказать, что я за жёсткий лимит. На мой взгляд, пока у нас нет еврокубков, а сборная не участвует в официальных чемпионатах, нужно давать возможность для максимального развития русских игроков.
«Локомотив» – блестящее доказательство того, что можно конкурировать с клубами, которые составлены из иностранцев.
– Вам не кажется, что с лимитом уже опоздали? Уже три года, как Россия в изоляции.
– Лучше поздно, чем никогда. Мы не должны смотреть на то, вернут нас или нет.
– Какой вы хотели бы лимит?
– Восемь в заявке и пять – на поле.
– При возвращении в еврокубки это нормальный лимит?
– Нет. Но мы не можем говорить о том, когда нас вернут. Если вернут, надо будет заново рассматривать эту историю.
– А если бы вы сейчас работали в России?
– В «Локомотиве» я был бы за ещё более жёсткий лимит, чем 8-5, а в «Зените» орал бы, что ни в коем случае лимит вводить нельзя.
Для чего сегодня легионеры? Мы не играем в еврокубках, они не способствуют росту игроков сборной. В этот момент мне жаль огромного количества денег, которые могли бы помочь в развитии российских игроков, – сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.