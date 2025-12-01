Скидки
«Пижонские выходки себе позволяют». Дмитрий Черышев — об игроках ЦСКА

«Пижонские выходки себе позволяют». Дмитрий Черышев — об игроках ЦСКА
Комментарии

Известный российский специалист, бывший футболист Дмитрий Черышев высказался об игре ЦСКА в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Победу во встрече со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

— Даже при всех функциональных проблемах как мог случиться у ЦСКА такой провал в первом тайме матча с «Оренбургом»?
— Да я бы сказал, что и во втором повезло с автоголом, на ничью уральцы уж точно наиграли. Игорь Акинфеев в очередной раз спасал и держит партнёров в узде своей критикой. И оправданной. Молодые ребята раскрываются, но частенько заигрываются, пижонские выходки себе позволяют, дескать, на одной на ноге сейчас обыграем. Поэтому в первом тайме ничего не получилось, и наверняка произошёл серьёзный разговор в раздевалке», – приводит слова Черышева Livesport.

