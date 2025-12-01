«Пижонские выходки себе позволяют». Дмитрий Черышев — об игроках ЦСКА

Известный российский специалист, бывший футболист Дмитрий Черышев высказался об игре ЦСКА в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Победу во встрече со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

— Даже при всех функциональных проблемах как мог случиться у ЦСКА такой провал в первом тайме матча с «Оренбургом»?

— Да я бы сказал, что и во втором повезло с автоголом, на ничью уральцы уж точно наиграли. Игорь Акинфеев в очередной раз спасал и держит партнёров в узде своей критикой. И оправданной. Молодые ребята раскрываются, но частенько заигрываются, пижонские выходки себе позволяют, дескать, на одной на ноге сейчас обыграем. Поэтому в первом тайме ничего не получилось, и наверняка произошёл серьёзный разговор в раздевалке», – приводит слова Черышева Livesport.