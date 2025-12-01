Скидки
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» и «Монако» узнали соперников в Кубке Франции, Сафонов может выйти на поле

Футбольные клубы «ПСЖ» и «Монако» узнали своих соперников по 1/32 финала Кубка Франции. Жеребьёвка определила пары, которые вступят в борьбу за национальный трофей.

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, уже на этой стадии турнира встретится с другим представителем топ-дивизиона. Монегаскам предстоит выездной матч с «Осером».

В то же время парижский клуб «ПСЖ» на данном этапе Кубка Франции сыграет с командой из пятого по рангу дивизиона. Соперником столичного коллектива станет «Ванде Фонтене», и этот матч также пройдёт на выезде. По сведениям зарубежных СМИ, существует вероятность, что в данной встрече получит шанс российский вратарь Матвей Сафонов, который в сезоне-2025/2026 до сих пор не провёл ни одного матча.

Текущий лидер чемпионата Франции, клуб «Ланс», в рамках 1/32 финала Кубка проведёт выездную игру с «Феньи Ольнуа». Эта команда представляет четвёртый дивизион.

Основной день проведения матчей 1/32 финала Кубка Франции установлен на 20 декабря.

