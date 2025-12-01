Скидки
Араухо попросил «Барселону» позволить ему восстановиться психологически — Mundo Deportivo

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо обратился к клубу с просьбой дать ему время на то, чтобы восстановиться в психологическом плане. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Футболист попросил у каталонцев дополнительный отпуск, сине-гранатовые пошли игроку навстречу, поскольку Араухо является важной частью команды, «Барселона» хочет видеть его в оптимальной форме как в физическом плане, так и в моральном. На данный момент неизвестно, сколько продлится отпуск защитника. Отмечается, что в физическом плане Рональд в порядке. Ранее игрок был удалён с поля во время матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Челси» (0:3), за что подвергся критике со стороны болельщиков. Вероятно, это также могло повлиять на моральное состояние защитника. Руководство «Барселоны» выразило поддержку Араухо.

