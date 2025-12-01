«Барселона» и «МЮ» претендуют на защитника «Айнтрахта», клуб оценивает его до € 70 млн

Левый защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун может продолжить карьеру в одном из ведущих европейских клубов. Спортсмен привлёк внимание «Барселоны», которая активно отслеживает ситуацию с его потенциальным трансфером. Кроме каталонской команды, за Брауном внимательно следит и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Руководство «Айнтрахта» считает, что им не удастся удержать Натаниэля Брауна в своём составе следующим летом. При этом франкфуртский клуб рассчитывает получить значительную сумму от его продажи. Ожидается, что стоимость трансфера составит порядка от € 60 млн до € 70 млн. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

Действующий трудовой договор защитника с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2030 года. В текущем сезоне Натаниэль Браун принял участие в 18 матчах во всех турнирах. На счету 22-летнего игрока один забитый гол и три результативные передачи.