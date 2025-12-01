Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «МЮ» претендуют на защитника «Айнтрахта», клуб оценивает его до € 70 млн

«Барселона» и «МЮ» претендуют на защитника «Айнтрахта», клуб оценивает его до € 70 млн
Комментарии

Левый защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун может продолжить карьеру в одном из ведущих европейских клубов. Спортсмен привлёк внимание «Барселоны», которая активно отслеживает ситуацию с его потенциальным трансфером. Кроме каталонской команды, за Брауном внимательно следит и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Руководство «Айнтрахта» считает, что им не удастся удержать Натаниэля Брауна в своём составе следующим летом. При этом франкфуртский клуб рассчитывает получить значительную сумму от его продажи. Ожидается, что стоимость трансфера составит порядка от € 60 млн до € 70 млн. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

Действующий трудовой договор защитника с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2030 года. В текущем сезоне Натаниэль Браун принял участие в 18 матчах во всех турнирах. На счету 22-летнего игрока один забитый гол и три результативные передачи.

Материалы по теме
«Барселона» объявила, что проведёт матч Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android