Осинькин прокомментировал безголевую ничью «Сочи» в матче с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался об игре своих подопечных в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Команды не отличились по ходу матча и сыграли вничью со счётом 0:0.

«Максимально старались. Мы два раза вничью сыграли за практически три месяца, и это были совсем разные игры. В первой встрече мы просто бились, готовы были сражаться за очки, а сейчас у нас есть больше осмысленности и понимания. Ещё нужно время», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в 16 матчах. Махачкалинское «Динамо» располагается в зоне переходных встреч на 13-й строчке. В активе бело-голубых 15 очков. Матч первого круга между командами состоялся в 10-м туре и также завершился вничью (0:0).