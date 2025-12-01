Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев — о матче с «Сочи»: конечно, мы имели преимущество

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал результат встречи 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Команды не отличились по ходу матча и сыграли вничью со счётом 0:0.

«Во втором тайме мы создали меньше моментов, может, строже начал действовать соперник, перейдя на схему с пятью защитниками. Хотя, конечно, мы имели преимущество, достаточно активно атаковали, но не смогли довести моменты до забитого мяча», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в 16 встречах. Махачкалинское «Динамо» располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке. В активе бело-голубых 15 очков. Матч первого круга между командами состоялся в 10-м туре и также завершился вничью (0:0).