«Ницца» опубликовала заявление на тему избиения фанатами игроков клуба

«Ницца» на официальном сайте опубликовала заявление касательно эпизода с избиением фанатами клуба игроков «орлов».

«В воскресенье по возвращении из Лорьяна «орлы» были встречены перед Центром обучения и развития большой толпой.

Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудачных выступлений, и игрой, далёкой от его ориентиров.

Однако инциденты, произошедшие во время этой встречи, неприемлемы. Несколько членов клуба подверглись нападению. «Ницца» выражает им полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия», — сказано в заявлении французского клуба.

«Ницца» с 17 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1.