«Ливерпуль» и «Барселона» интересуются 20-летним вингером «РБ Лейпциг» — Экрем Конур

Комментарии

Норвежский вингер «РБ Лейпциг» Антонио Нуса привлекает внимание ведущих европейских клубов. 20-летним талантом интересуются сразу несколько команд, включая «Барселону» и «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Среди других клубов, которые внимательно следят за ситуацией вокруг норвежского футболиста, источник называет итальянские «Интер», «Наполи» и «Рому», а также английский «Тоттенхэм».

Антонио Нуса стал игроком «РБ Лейпциг» летом 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 встречах во всех турнирах, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антонио Нусы в € 28 млн.

