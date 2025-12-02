Защитник «Локомотива» Ньямси высказался о попадании в состав Камеруна на Кубок Африки

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал попадание в состав сборной Камеруна на Кубок африканских наций. Турнир пройдёт в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Камерунцы начнут выступление в группе F. В 1-м туре их соперником будет национальная команда Габона (24 декабря).

«Я действительно счастлив попасть в состав сборной Камеруна. Это мой первый вызов, эмоции потрясающие!

У меня уже были контакты с представителями Федерации футбола Камеруна, и я предполагал такую возможность, но хотелось дождаться окончательного списка. Уверен, что это напрямую связано с тем, что я стабильно играю в «Локомотиве», а команда идёт в верхней части турнирной таблицы.

Участие в Кубке африканских наций не повлияло на мой отпуск: я знал о таком шансе, поэтому ничего не планировал заранее. С нетерпением жду дебюта», – приводит слова Ньямси телеграм-канал железнодорожников.

В нынешнем сезоне Ньямси выходил на поле в 15 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых забил один гол.