Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Ньямси высказался о попадании в состав Камеруна на Кубок Африки

Защитник «Локомотива» Ньямси высказался о попадании в состав Камеруна на Кубок Африки
Комментарии

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал попадание в состав сборной Камеруна на Кубок африканских наций. Турнир пройдёт в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Камерунцы начнут выступление в группе F. В 1-м туре их соперником будет национальная команда Габона (24 декабря).

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Камерун
Не начался
Габон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я действительно счастлив попасть в состав сборной Камеруна. Это мой первый вызов, эмоции потрясающие!

У меня уже были контакты с представителями Федерации футбола Камеруна, и я предполагал такую возможность, но хотелось дождаться окончательного списка. Уверен, что это напрямую связано с тем, что я стабильно играю в «Локомотиве», а команда идёт в верхней части турнирной таблицы.

Участие в Кубке африканских наций не повлияло на мой отпуск: я знал о таком шансе, поэтому ничего не планировал заранее. С нетерпением жду дебюта», – приводит слова Ньямси телеграм-канал железнодорожников.

В нынешнем сезоне Ньямси выходил на поле в 15 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых забил один гол.

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Комличенко: Ньямси — один из лучших в борьбе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android