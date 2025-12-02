Скидки
Райо Вальекано — Валенсия, результат матча 1 декабря 2025, счёт 1:1, 14-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Райо Вальекано» и «Валенсия» сыграли вничью в 14-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершён матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Валенсия». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Вальекас» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Хавьер Альберола Рохас.

Испания — Примера . 14-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Менди – 37'     1:1 Лопес – 64'    

Нобель Менди на 37-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Диего Лопес на 64-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Райо Вальекано» с 17 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Валенсия» с 14 очками находится на 15-й строчке.

В следующем туре «пчёлы» 7 декабря на выезде встретятся с «Эспаньолом», «летучие мыши» в тот же день примут на своём поле «Севилью».

