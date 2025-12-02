«Райо Вальекано» и «Валенсия» сыграли вничью в 14-м туре Ла Лиги

Завершён матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Валенсия». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Вальекас» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Хавьер Альберола Рохас.

Нобель Менди на 37-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Диего Лопес на 64-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Райо Вальекано» с 17 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Валенсия» с 14 очками находится на 15-й строчке.

В следующем туре «пчёлы» 7 декабря на выезде встретятся с «Эспаньолом», «летучие мыши» в тот же день примут на своём поле «Севилью».