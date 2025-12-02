Игрок «Локомотива» Ньямси и защитник «Спартака» Ву — в составе Камеруна на Кубок Африки

Защитники московских «Локомотива» и «Спартака» Жерзино Ньямси и Кристофер Ву вошли в состав сборной Камеруна на Кубок африканских наций. Об этом сообщает официальный аккаунт Федерации футбола Камеруна в соцсети X.

Помимо двух футболистов Российской Премьер-Лиги, в состав «неукротимых львов» попали полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба и нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо. При этом экс-вратарь «красных дьяволов» Андре Онана, на данный момент выступающий за турецкий «Трабзонспор», не вызван на турнир.

Кубок африканских наций — 2025 будет проходить в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Камерунцы начнут выступление в группе F. Их соперниками станут команды Габона (24 декабря), Кот-д’Ивуара (28 декабря) и Мозамбика (31 декабря).