Мохамед Салах вызван на Кубок Африки, «Ливерпуль» может лишиться игрока до восьми матчей

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах получил вызов в сборную Египта для участия в Кубке африканских наций. Этот континентальный турнир запланирован на период с 21 декабря по 18 января. Присутствие египетского футболиста в составе национальной команды означает, что «Ливерпуль» столкнётся с отсутствием одного из своих ключевых игроков на значительный отрезок игрового календаря. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Мохамед Салах вошёл в предварительную заявку сборной Египта. Согласно правилам Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), клубы могут быть обязаны отпустить своих игроков в расположение сборных за две недели до начала турнира. Таким образом, футболист потенциально может покинуть «Ливерпуль» уже 7 декабря.

Сборная Египта планирует провести тренировочные сборы, включающие товарищеский матч с Нигерией 14 декабря. После этого 17 декабря команда отправится в Марокко для заключительной подготовки к соревнованию. При этом «Ливерпуль» выражает надежду сохранить 33-летнего игрока в своём составе вплоть до встречи с «Брайтоном», которая состоится 13 декабря.

С учётом возможных сроков отъезда и продолжительности участия сборной Египта в Кубке Африки Мохамед Салах точно пропустит несколько игр. В число этих матчей входят встречи с «Тоттенхэмом» (20 декабря), «Вулверхэмптоном» (27 декабря) и «Лидсом» (1 января). Дальнейшее отсутствие атакующего игрока будет зависеть от того, насколько успешно сборная Египта выступит на континентальном первенстве и как долго она продержится в турнире.