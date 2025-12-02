Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах вызван на Кубок Африки, «Ливерпуль» может лишиться игрока до восьми матчей

Мохамед Салах вызван на Кубок Африки, «Ливерпуль» может лишиться игрока до восьми матчей
Комментарии

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах получил вызов в сборную Египта для участия в Кубке африканских наций. Этот континентальный турнир запланирован на период с 21 декабря по 18 января. Присутствие египетского футболиста в составе национальной команды означает, что «Ливерпуль» столкнётся с отсутствием одного из своих ключевых игроков на значительный отрезок игрового календаря. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Мохамед Салах вошёл в предварительную заявку сборной Египта. Согласно правилам Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), клубы могут быть обязаны отпустить своих игроков в расположение сборных за две недели до начала турнира. Таким образом, футболист потенциально может покинуть «Ливерпуль» уже 7 декабря.

Сборная Египта планирует провести тренировочные сборы, включающие товарищеский матч с Нигерией 14 декабря. После этого 17 декабря команда отправится в Марокко для заключительной подготовки к соревнованию. При этом «Ливерпуль» выражает надежду сохранить 33-летнего игрока в своём составе вплоть до встречи с «Брайтоном», которая состоится 13 декабря.

С учётом возможных сроков отъезда и продолжительности участия сборной Египта в Кубке Африки Мохамед Салах точно пропустит несколько игр. В число этих матчей входят встречи с «Тоттенхэмом» (20 декабря), «Вулверхэмптоном» (27 декабря) и «Лидсом» (1 января). Дальнейшее отсутствие атакующего игрока будет зависеть от того, насколько успешно сборная Египта выступит на континентальном первенстве и как долго она продержится в турнире.

Материалы по теме
Слот раскрыл, почему оставил Салаха в запасе в матче «Ливерпуля» с «Вест Хэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android