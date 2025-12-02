Результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 1 декабря, завершился 14-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании (время московское).

Пятница, 28 ноября:

«Хетафе» – «Эльче» — 1:0.

Суббота, 29 ноября:

«Мальорка» – «Осасуна» — 2:2;

«Барселона» – «Алавес» — 3:1;

«Леванте» – «Атлетик» Бильбао — 0:2;

«Атлетико» Мадрид – «Овьедо» — 2:0.

Воскресенье, 30 ноября:

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» — 2:3;

«Севилья» – «Бетис» — 0:2;

«Сельта» – «Эспаньол» — 0:1;

«Жирона» – «Реал» Мадрид — 1:1.

Понедельник, 1 декабря:

«Райо Вальекано» – «Валенсия» — 1:1.

По итогам тура «Барселона» с 34 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. На втором месте с 33 очками расположился «Реал», на третьей строчке находится «Вильярреал» с 32 очками, а топ-4 с 31 очком замыкает «Атлетико». В нижней части таблицы находятся «Жирона» (12), «Леванте» и «Овьедо» (по девять).