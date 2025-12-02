Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А

Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А
Комментарии

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди сумел оформить дубль впервые за последние полтора года. 38-летний форвард отличился дважды в матче Серии А с «Болоньей», который его команда уверенно выиграла со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 13-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 3
Кремонезе
Кремона
0:1 Пайеро – 31'     0:2 Варди – 35'     1:2 Орсолини – 45+3'     1:3 Варди – 50'    

Английский игрок забил свой первый гол в ходе первого тайма, поразив ворота соперника на 35-й минуте встречи. Затем, вскоре после перерыва, на 50-й минуте, Джейми Варди повторил свой успех, отправив второй мяч в сетку ворот «Болоньи».

Предыдущее подобное достижение для Варди датируется 29 апреля 2024 года. Тогда, выступая ещё за английский «Лестер», нападающий также оформил дубль в рамках встречи Чемпионшипа с «Престон Норт Энд». В том матче его результативная игра помогла «лисам» одержать уверенную победу со счётом 3:0.

2 сентября 2025 года Джейми Варди перешёл в итальянский клуб «Кремонезе» на правах свободного агента. Контракт с 38-летним игроком рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

Материалы по теме
Варди кайфует в Италии, хотя ему скоро 39 лет! Джейми — в топе возрастных бомбардиров
Варди кайфует в Италии, хотя ему скоро 39 лет! Джейми — в топе возрастных бомбардиров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android