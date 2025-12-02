Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди сумел оформить дубль впервые за последние полтора года. 38-летний форвард отличился дважды в матче Серии А с «Болоньей», который его команда уверенно выиграла со счётом 3:1.

Английский игрок забил свой первый гол в ходе первого тайма, поразив ворота соперника на 35-й минуте встречи. Затем, вскоре после перерыва, на 50-й минуте, Джейми Варди повторил свой успех, отправив второй мяч в сетку ворот «Болоньи».

Предыдущее подобное достижение для Варди датируется 29 апреля 2024 года. Тогда, выступая ещё за английский «Лестер», нападающий также оформил дубль в рамках встречи Чемпионшипа с «Престон Норт Энд». В том матче его результативная игра помогла «лисам» одержать уверенную победу со счётом 3:0.

2 сентября 2025 года Джейми Варди перешёл в итальянский клуб «Кремонезе» на правах свободного агента. Контракт с 38-летним игроком рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.