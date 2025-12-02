Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: «Спартак» по большому счёту не должен был проигрывать «Балтике»

Эдуард Мор: «Спартак» по большому счёту не должен был проигрывать «Балтике»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 17-го тура Мир РПЛ между калининградской «Балтикой» и красно-белыми (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Это тренерская победа Талалаева. Романов выбрал хороший план на игру, учитывая, что не было нападающих. Как показала игра, «Спартак» по большому счёту не должен был проигрывать. «Балтика» заслужила победу, но и «Спартак» незаслуженно проиграл, из пустых ворот команда выбивала мяч. Однако победили те, кто больше хотел. Я предрекал, что «Балтика» после 5-го тура потеряет мотивацию, а сейчас уже 17‑й, и у них глаза горят и кровь кипит», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Спартак» может забыть про этот сезон. Зимой нужна новая стратегия
«Спартак» может забыть про этот сезон. Зимой нужна новая стратегия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android