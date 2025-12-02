Эдуард Мор: «Спартак» по большому счёту не должен был проигрывать «Балтике»
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 17-го тура Мир РПЛ между калининградской «Балтикой» и красно-белыми (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Это тренерская победа Талалаева. Романов выбрал хороший план на игру, учитывая, что не было нападающих. Как показала игра, «Спартак» по большому счёту не должен был проигрывать. «Балтика» заслужила победу, но и «Спартак» незаслуженно проиграл, из пустых ворот команда выбивала мяч. Однако победили те, кто больше хотел. Я предрекал, что «Балтика» после 5-го тура потеряет мотивацию, а сейчас уже 17‑й, и у них глаза горят и кровь кипит», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
