Эдуард Мор: «Спартак» по большому счёту не должен был проигрывать «Балтике»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 17-го тура Мир РПЛ между калининградской «Балтикой» и красно-белыми (1:0).

«Это тренерская победа Талалаева. Романов выбрал хороший план на игру, учитывая, что не было нападающих. Как показала игра, «Спартак» по большому счёту не должен был проигрывать. «Балтика» заслужила победу, но и «Спартак» незаслуженно проиграл, из пустых ворот команда выбивала мяч. Однако победили те, кто больше хотел. Я предрекал, что «Балтика» после 5-го тура потеряет мотивацию, а сейчас уже 17‑й, и у них глаза горят и кровь кипит», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».