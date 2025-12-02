Результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 1 декабря, завершился 13-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 13-го тура Серии А
28 ноября, пятница:
«Комо» — «Сассуоло» — 2:0.
29 ноября, суббота:
«Дженоа» — «Верона» — 2:1;
«Парма» — «Удинезе» — 0:2;
«Ювентус» — «Кальяри» — 2:1;
«Милан» — «Лацио» — 1:0.
30 ноября, воскресенье:
«Лечче» — «Торино» — 2:1;
«Пиза» — «Интер» — 0:2;
«Аталанта» — «Фиорентина» — 2:0;
«Рома» — «Наполи» — 0:1.
1 декабря, понедельник:
«Болонья» — «Кремонезе» — 1:3.
По итогам тура «Милан» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, у «Наполи» со второй строчки такое же количество очков. В группу лидеров также вошли «Интер» и «Рома» (по 27). В нижней части таблицы находятся «Пиза» (10), «Фиорентина» и «Верона» (по шесть).