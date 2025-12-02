Скидки
Источник: в раздевалке «Реала» начались разногласия, игроки не согласны с идеями Алонсо

В раздевалке «Реала» начались разногласия после серии неудачных матчей команды, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, в раздевалке наметилось «определённое расхождение во мнениях» после серии блёклых встреч и неубедительных результатов. При этом подчёркивается, что ситуация пока не критическая и «существенного влияния на отношения между игроками» нет. Однако отмечается, что главный тренер клуба Хаби Алонсо уже некоторое время подвергается пристальному вниманию. Ещё в октябре сообщалось, что «его личный подход и некоторые футбольные идеи не нашли отклика у значительной части игроков основы».

По информации издания, на «Сантьяго Бернабеу» состоялась встреча, на которой Алонсо и команда обсудили возможные проблемы. Лидеры коллектива Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга пытаются пресечь разговоры о расколе внутри «Реала».

«Реал» не может победить три матча подряд. Все эти игры завершились ничейными результатами.

