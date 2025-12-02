Скидки
Ла Лига объявила имя лучшего тренера ноября. Это не Флик или Симеоне

Комментарии

В Испании завершилось голосование за звание лучшего тренера ноября в Ла Лиге. Победу в данной номинации одержал испанский специалист Марселино Тораль, возглавляющий «Вильярреал».

По итогам голосования Марселино обошёл наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и немецкого специалиста, возглавляющего «Барселону», Ханс-Дитера Флика.

Отметим, что в ноябре «Вильярреал» провёл четыре матча, в которых одержал четыре победы. «Жёлтая субмарина» за этот период дома разгромила «Райо Вальекано» (4:0), уверенно победила в гостях «Эспаньол» (2:0), на своём поле переиграла «Мальорку» (2:1) и в гостях вырвала победу во встрече с «Реалом Сосьедад» (3:2).

Подопечные Марселино Тораля находятся на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе 32 очка и отставая от лидера — «Барселоны» — на два очка.

Новости. Футбол
