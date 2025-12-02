«Вершина неэтичности». Слуцкий жёстко раскритиковал Гусева за слова после ухода Карпина

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий раскритиковал исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева после слов о работе тренерского штаба при Валерии Карпине. В одном из интервью Гусев осудил физическую подготовку команды и работу тренера по физподготовке Луиса Мартинеса.

«Я считаю, то, что Гусев себе позволил, когда уходил Личка, и сейчас, когда уходил Карпин, – вершина неэтичности в тренерской профессии. Пока ты тренер, кидать камни в своего коллегу, с которым вы работали в штабе, – последнее, что может быть. Я прекрасно помню, когда у него были первые две игры после Лички, его спрашивают: «Что поменялось?». Он ответил: «Разве вы не видите, что это принципиально другая команда?» Я был в шоке. Причём фраза была не в худшую сторону. Меня это просто поразило, насколько это неэтично.

Ты внутри штаба. Если видишь проблему, нужно пытаться её исправлять, пытаться идти и говорить. Это дилетантизм, когда ты говоришь: «Это проблема не Карпина, а Луиса». А кто привёл Луиса в команду? Кто отвечает за все вопросы? Вершина неэтичности», — сказал Слуцкий в эфире программы «Это футбол, брат!».

Под руководством Гусева «Динамо» потерпело два поражения и одержало одну победу.