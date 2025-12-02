Гришин: «Локомотив» претендует даже на первое место в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах «Локомотива» в нынешнем сезоне чемпионата России после победы команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:1).

«Я знал, что «Локомотив» выиграет, потому что это более организованная команда. Это команда, которая претендует даже на первое место. Вернулся Баринов и забил блестящий гол, такие мячи забивают очень редко. Это говорит о том, что мастерство есть и никуда не денется», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка. В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Сочи». Матч состоится 7 декабря.