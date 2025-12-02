Пятибратов: я был недоволен, как руководил футболистами «Спартака» Станкович

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о перспективах московского «Спартака» и рассказал, какой тренер должен работать в стане красно-белых, выразив недовольство работой сербского специалиста Деяна Станковича в московском клубе.

«Я очень люблю футбольный клуб «Спартак». Я в восторге от футболистов, мне нравятся стадион и болельщики… Но я был недоволен, как руководил футболистами Станкович в последнее время. Меня возмущали постоянная смена футболистов, смена позиций на поле, частая смена расстановки игроков, схемы менялись как перчатки.

Работа в «Спартаке» — это привилегия. Красно-белые должны бороться за чемпионство, и мы бы хотели, чтобы там оказался человек, который может привести этот клуб к чемпионству», — сказал Пятибратов в эфире «Спартак.Шоу».

После 17 туров московский «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. В активе красно-белых 28 набранных очков.