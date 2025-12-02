Родриго повторил антирекорд нападающих «Реала» всех времён

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не забил в 30 матче команды подряд и повторил антирекорд нападающих «сливочных» всех времён. Об этом сообщает статистический портал 365Scores.

По информации источника, ранее данный антирекорд принадлежал доминиканскому экс-форварду «Королевского клуба» Мариано Диасу.

Последний мяч, который забил Родриго в составе «сливочных», был ещё в марте 2025 года. Тогда в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 бразилец отличился голом в ворота «Атлетико» (2:1).

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 15 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.