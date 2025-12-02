Скидки
Слуцкий рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Слуцкий рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о том, какой тренер нужен «Спартаку».

«Спартаку» нужен тренер с победным опытом. Должен быть разный победный опыт в разных обстоятельствах. Человек должен понимать, как становиться чемпионом, как работать под давлением и как этих людей адаптировать», — сказал Слуцкий в эфире программы «Это футбол, брат!».

По ходу сезона «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба является Вадим Романов. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 28 очков.

