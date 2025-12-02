Пятибратов рассказал, что нужно изменить Талалаеву, чтобы руководить топ-клубом

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о перспективах «Балтики» и наставника калининградской команды Андрея Талалаева.

«Думаю, «Балтика» будет в топ-6. «Балтика» не сдаётся. Команда будет физически хорошо готова, у них есть хороший тренерский штаб… Сейчас Андрею Викторовичу «Балтика» это то, что нужно. Он закрепляет там своё тренерское мастерство. В будущем, чтобы руководить топ-клубом, ему нужно подкорректировать своё поведение, он это прекрасно знает», — сказал Пятибратов в эфире «Спартак.Шоу».

На данный момент балтийцы с 32 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.