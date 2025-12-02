Скидки
Григорян высказался об игре «Динамо» Мх в матче с «Сочи»

Комментарии

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями об игре махачкалинского «Динамо» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Махачкала выглядит достойно. Спокойно и ровно идёт по чемпионату, почти нет провальных матчей. Динамовцы с «Сочи» сделали всё возможное, чтобы победить. Даже отменённый гол был забит в стилистике Махачкалы. Это команда, которая выжимает не 100%, но близко к этому», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке. В активе бело-голубых 15 очков. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в 16 встречах.

