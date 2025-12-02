Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятибратов объяснил, почему поддерживает Романова на посту и. о. тренера «Спартака»

Пятибратов объяснил, почему поддерживает Романова на посту и. о. тренера «Спартака»
Комментарии

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об исполняющем обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадима Романова, который стал временным наставником команды после ухода из клуба сербского специалиста Деяна Станковича.

«Я не поддерживал так ни одного тренера, как сейчас топлю за Романова. Потому что оказывается у нас есть в российской школе тренеров достойные кандидаты», — сказал Пятибратов в эфире «Спартак.Шоу».

После 17 туров московский «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. В активе красно-белых 28 набранных очков. В матче 18-го тура чемпионата России московская команда встретится в дерби с «Динамо».

Материалы по теме
Пятибратов рассказал, что нужно изменить Талалаеву, чтобы руководить топ-клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android