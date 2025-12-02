Пятибратов объяснил, почему поддерживает Романова на посту и. о. тренера «Спартака»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об исполняющем обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадима Романова, который стал временным наставником команды после ухода из клуба сербского специалиста Деяна Станковича.

«Я не поддерживал так ни одного тренера, как сейчас топлю за Романова. Потому что оказывается у нас есть в российской школе тренеров достойные кандидаты», — сказал Пятибратов в эфире «Спартак.Шоу».

После 17 туров московский «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. В активе красно-белых 28 набранных очков. В матче 18-го тура чемпионата России московская команда встретится в дерби с «Динамо».