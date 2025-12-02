Скидки
Игрок «Манчестер Сити» может покинуть команду спустя пять месяцев после трансфера

Игрок «Манчестер Сити» может покинуть команду спустя пять месяцев после трансфера
Комментарии

Английский вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд хочет покинуть клуб всего через пять месяцев после возвращения в команду. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, голкипер ещё перед началом сезона мог пополнить состав «Ньюкасл Юнайтед», но «Сити» воспользовался оговоркой о сопоставимых правах, которая позволила им опередить «сорок» в подписании контракта с Траффордом. Сейчас место главного вратаря «горожан» занимает итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Англичанин же провёл пока шесть матчей за «Сити» во всех турнирах.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.

