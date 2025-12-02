Игрок «Манчестер Сити» может покинуть команду спустя пять месяцев после трансфера

Английский вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд хочет покинуть клуб всего через пять месяцев после возвращения в команду. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, голкипер ещё перед началом сезона мог пополнить состав «Ньюкасл Юнайтед», но «Сити» воспользовался оговоркой о сопоставимых правах, которая позволила им опередить «сорок» в подписании контракта с Траффордом. Сейчас место главного вратаря «горожан» занимает итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Англичанин же провёл пока шесть матчей за «Сити» во всех турнирах.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.